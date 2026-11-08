Poca claridad > "Alcaldesa" en problemas

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La publicación por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de los contratos vinculados a las adquisiciones de papelería y material electoral entre 2021 y 2025, en el entorno de la operación de las empresas ligadas a la Red Taddei, beneficiarias de un sospechoso trato de privilegio por el Instituto Nacional Electoral (INE) y de otros organismos electorales estatales es insuficiente para considerar aclaradas las dudas.

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El Consejo publicó los 22 contratos de esa naturaleza que emitió en 2021, 2023, 2024 y 2025 para los procesos locales y el extraordinario del Poder Judicial en una sección de su página web.

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Pero los contratos son la fase final de un proceso de licitación del cual el Consejo no exhibe documento alguno. Esto es relevante porque el expediente completo incluye convocatorias, participantes, aclaraciones de los proveedores, posturas y otros datos relevantes.

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Estas fases permiten determinar qué empresas compitieron, dato relevante porque la irregularidad más grave que se presume del escándalo Taddei es la simulación de competencia entre empresas vinculadas al mismo círculo. Y entre las compañías ganadoras, el Ceepac eligió a algunas de los proveedores señalados.

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Otro indicio relevante podría estar en las actas de las juntas de aclaraciones, que podrían contener cuestionamientos o inconformidades de los participantes no beneficiados.

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Por otra parte, la publicación hecha por el Ceepac permitió confirmar la opacidad con la que se manejó la dependencia electoral, pues varios de los contratos que publicó están ausentes en la Plataforma Estatal de Transparencia, lo que debería haber hecho de manera obligada.

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No por nada, Ciudadanos Observando expresó su desconfianza hacia el mensaje del Ceepac de que consideraba la publicación de los contratos como una manera de aclarar un esunto que dista mucho de estar concluido.

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José Reyes Martínez Rojas, "alcaldesa" de Venado, alcanzó triste notoriedad en 2024, cuando se aprovechó de los vacíos que presentaba la normatividad electoral para evadir las restricciones que imponía la presentación de candidatos bajo el precepto de la equidad de género.

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Cubierta la cuota de varones, tuvo la desvergüenza de presentarse como mujer, señalando al Ceepac que se auto adscribía como una de ellas. Ni antes ni después de la elección, Martínez Rojas evidenció esa convicción y ha actuado como varón.

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Quedó claro que sólo aprovechó esa posibilidad para postularse por el PVEM y, eventualmente, ganar la alcaldía.

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Ahora, Reyes Martínez deberá enfrentar a tres instancias, el SAT, el IFSE y el Congreso, por negarse a cubrir un laudo ya firme ganado por un exfuncionario.

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Parece que el cumplimiento de las leyes no es lo de la "alcaldesa" venadense.