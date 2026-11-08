Pipa gasera avanza sin conductor y choca contra cercado de capilla en la zona Tének

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CIUDAD VALLES. Una pipa gasera chocó contra el cercado de la capilla del ejido La Lima; no se reportaron personas lesionadas.

El accidente se suscitó la noche del pasado sábado, cuando los empleados de una empresa gasera repartían combustible en una tortillería del ejido.

La unidad se encontraba estacionada en una pendiente y se presume que los trabajadores no colocaron correctamente las calzas en los neumáticos, motivo por el cual avanzó sin conductor hasta estrellarse contra el cercado de la capilla.

Afortunadamente, no había personas en ese lugar al momento del impacto, por lo que no se reportaron heridos, únicamente daños materiales.

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El percance fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, poco después, arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal.

El chofer de la pipa ya había llamado a su jefe inmediato y ambos dialogaron con el responsable de la capilla, con quien finalmente llegaron a un acuerdo.