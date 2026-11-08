Procesan a dos tras hallar 401 bolsitas de metanfetamina

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Un juez federal vinculó a proceso a Francisco "N" y Esmeralda "N" por su probable participación en el delito de posesión de droga con fines de venta.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que agentes estatales hallaron en una mochila 401 bolsitas de metanfetamina, además de marihuana y cocaína.

Según el informe de la Guardia Civil Estatal, los agentes vieron a ambos circular en una motocicleta sin placas por la calle Mariano Matamoros, en la colonia Mirador de San Vicente Tancuayalab.

Al notar la presencia policial, Esmeralda "N" colocó la mochila entre ella y el conductor. Los oficiales señalaron que Francisco "N" transmitía claves por un radio portátil y les pidieron detenerse.

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Durante la revisión, los agentes reportaron que las bolsitas de metanfetamina pesaban aproximadamente 323 gramos. En la misma mochila encontraron 100 bolsitas con 758 gramos de marihuana y 42 paquetes con dos cigarros de esa droga cada uno. El reporte también consignó 50 bolsitas con 34 gramos de cocaína y 40 con 6.7 gramos de crack.

En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención e impuso prisión preventiva oficiosa a los dos imputados. También fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.