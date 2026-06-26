Sentencian a abusador sexual de Rioverde
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Hace cuatro años, en un domicilio particular en Rioverde, Rodrigo "N" abusó sexualmente de una menor. En las últimas horas, ha sido sentenciado a dos años de prisión.
Y es que la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio referido, mediante audiencia de procedimiento abreviado, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, así como el pago de una cantidad económica por concepto de reparación del daño, en contra del culpable, por el delito de abuso sexual calificado.
Los hechos por los que fue juzgado ocurrieron en junio de 2022, en la localidad de Paso Real, municipio de Rioverde, donde, de acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado cometió el delito referido en agravio de una menor de edad de identidad reservada, en un domicilio particular.
El imputado fue localizado y entregado a las autoridades mexicanas luego de ser deportado de los Estados Unidos de América, mediante un convenio de colaboración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hallan hombre sin vida en paraje despoblado de Mexquitic
Pulso Online
El cuerpo fue encontrado en un terreno cercano al antiguo camino a Pinos y al río Calabacillas.
Detienen a cuatro personas con droga y "ponchallantas" en SLP
Redacción
La GCE realizó operativos en Cárdenas, El Naranjo y Matehuala; los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.
Dos lesionadas en choque y volcadura en vía a Matehuala
Redacción
Las dos mujeres lesionadas sufrieron golpes leves y no requirieron atención médica urgente.