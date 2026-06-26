Sentencian a abusador sexual de Rioverde

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Hace cuatro años, en un domicilio particular en Rioverde, Rodrigo "N" abusó sexualmente de una menor. En las últimas horas, ha sido sentenciado a dos años de prisión.

Y es que la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio referido, mediante audiencia de procedimiento abreviado, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, así como el pago de una cantidad económica por concepto de reparación del daño, en contra del culpable, por el delito de abuso sexual calificado.

Los hechos por los que fue juzgado ocurrieron en junio de 2022, en la localidad de Paso Real, municipio de Rioverde, donde, de acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado cometió el delito referido en agravio de una menor de edad de identidad reservada, en un domicilio particular.

El imputado fue localizado y entregado a las autoridades mexicanas luego de ser deportado de los Estados Unidos de América, mediante un convenio de colaboración.

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