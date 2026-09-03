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Sentencian a dos por portar una pistola

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a dos por portar una pistola
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      Dos sujetos señalados por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas fueron sentenciados a cuatro años de prisión, aunque con condena condicional.

      Esto, como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República que acreditaron la responsabilidad penal de Derian "N" y Adán "N", detenidos en Ciudad Fernández, en la comisión del delito de portación de arma de fuego de las reservadas para las Fuerzas Armadas Permanentes.

      Los hechos refieren que los responsables fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, en la calle Cajón de los Pinos, colonia Barrio 3, de la localidad El Refugio, del municipio referido.

      Al momento de la detención, las autoridades aseguraron una camioneta, un arma de fuego tipo pistola, abastecida con cuatro cartuchos útiles al calibre, y por no contar con el permiso correspondiente fueron puestos a disposición de la autoridad federal, quien los llevó a proceso y obtuvo la sentencia referida.

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      A través del agente del Ministerio Público Federal, la Fiscalía Especializada de Control Regional aportó los elementos de prueba necesarios ante el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien impuso una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a la cantidad de nueve mil 384 pesos.

      Al concederles los beneficios de la condena condicional, Derian "N" depositará una garantía de 10 mil 800 pesos; mientras que Adán "N", cubrirá un pago de nueve mil pesos.

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