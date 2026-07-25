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Seguridad

Sentencian a dos sujetos por portación de armas

Los detuvieron en distintos casos y la FGR aportó elementos de prueba suficientes

Por Redacción

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a dos sujetos por portación de armas
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      Tres y cuatro años de prisión, respectivamente, recibieron como condena dos sujetos que fueron encontrados responsables del delito de portación de arma de fuego, luego de que la Fiscalía General de la República aportara los elementos de prueba suficientes al juez.

      En uno de los casos, en procedimiento abreviado contra Pedro "N", la FGR acreditó su responsabilidad penal en el delito de portación de arma de fuego, de uso reservad para las Fuerzas Armadas Permanentes.

      Durante el proceso, el agente del Ministerio Público de la Federación presentó medios de prueba suficientes ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, el cual impuso una sentencia de tres años cuatro meses de prisión y el pago de una multa de 83 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a siete mil 438 pesos 46 centavos.

      La autoridad federal inició la investigación, derivado de la recepción en razón de competencia remitida por el agente fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada de la Fiscalía General del Estado, en la que Policías Estatales detuvieron a Pedro "N" y aseguraron un arma de fuego larga tipo fusil y un cargador abastecido con 29 cartuchos útiles. 

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      En el otro caso, también en procedimiento abreviado, la FGR obtuvo sentencia condenatoria contra José "N" por el mismo delito que el anterior.

      El agente del Ministerio Público de la Federación aportó los elementos de prueba necesarios y  juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, impuso una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a nueve mil 51 pesos 20 centavos. 

      Los hechos refieren que José "N" fue detenido por elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí, cuando circulaba en un vehículo por la calle Ignacio Zaragoza, colonia Tierra Blanca, y le aseguraron un arma de fuego tipo pistola con un cargador desabastecido.

      Al no contar con el permiso correspondiente para la portación de arma de fuego, José "N" fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, instancia que inició las indagatorias correspondientes. 

      A los ahora sentenciados también se les suspendieron sus derechos civiles y se encuentran en el penal de La Pila hasta que cumplan la condena que se les impuso. 

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