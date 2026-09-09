Sentencian a hombre que ultrajó a una menor

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SAN MARTÍN.- Un hombre que estaba siendo procesado penalmente por la agresión sexual contra una menor de edad, fue sentenciado a nueve años de prisión.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que a través de personal litigador de su Delegación Sexta, obtuvo un fallo condenatorio contra Heriberto "N", por su responsabilidad en hechos que la ley señala como violación específica agravada.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en 2023, dentro del municipio de San Martín Chalchicuautla, donde el ahora sentenciado agredió a la víctima.

Tras recibir la denuncia, agentes realizaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión.

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Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a Heriberto "N" en calles de la comunidad El Piñal, en Tamazunchale.

Durante el desarrollo del proceso penal, agentes Fiscales presentaron los elementos de prueba suficientes para sustentar la responsabilidad del imputado, quien aceptó su participación en los hechos y solicitó un procedimiento abreviado.