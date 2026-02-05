logo pulso
Seguridad

Siniestro causa alarma en el blvr. río Santiago

Por Redacción

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Un área de alrededor de 30 metros lineales fue consumida por el fuego a orilla del bulevar del río Santiago, aunque finalmente personal de Protección Civil Estatal pudo controlar el siniestro antes que causara mayores daños.

Fue la noche del martes, cuando automovilistas se reportaron un incendio que se estaba registrando a orilla del río Santiago, en la parte superior del lado sur de la importante vía, a unos metros del puente Municipio Libre.

Fue así como integrantes de PCE y del Cuerpo de Bomberos, se dirigieron al sitio del siniestro, en donde se pudo observar que las llamas consumían la maleza del lugar y se procedió al combate de las llamas, pudiendo ser controladas por los socorristas un poco tiempo.

Al final se hizo una observación y se pudo constatar que el fuego había consumido un total de 30 metros lineales por cinco metros de ancho de la maleza del sitio.

Afortunadamente no hubo personas afectadas en este caso y Protección Civil Estatal hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar quemas de basura y evitar arrojar desechos en los cauces, ya que esto facilita el inicio de siniestros.

