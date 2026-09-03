Siniestro vial en la Carr. a Rioverde deja solo daños
Un auto colisionó contra el muro de contención al llegar a la calle Lázaro Cárdenas
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Un nuevo siniestro vial en la carretera a Rioverde resultó solamente en daños y en golpes leves sufridos por la joven conductora, responsable del percance.
El mediodía de este miércoles, el automóvil Chevrolet Sonic, de color gris, viajaba con dirección al Circuito Potosí y al llegar a la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia 21 de Marzo, se descontroló sin que la mujer a bordo pudiera estabilizar la unidad dando volantazos.
En ese momento, luego de que se cargara hacia su izquierda, se impactó de frente contra el muro de contención que divide los carriles, dando medio giro y terminando obstruyendo dos de los carriles centrales.
Tras la colisión, el auto acabó con la sección frontal destrozada y la joven terminó con múltiples golpes, que, tras la valoración de paramédicos de Protección Civil de Soledad que arribaron al sitio, no ameritó su traslado a una clínica para continuar con su atención médica.
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Al lugar también llegaron peritos de la Guardia Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho y abanderaron el siniestro, para después realizar las maniobras correspondientes para retirar el auto y resguardarlo en una pensión, hasta que se llegue a un acuerdo para reparar los daños.
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