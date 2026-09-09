Sorprenden a 10 viciosos en colonias de Chole
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Un total de diez hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, luego de ser detectados durante patrullajes en posesión de drogas.
La corporación informó que por diversas faltas administrativas detectadas durante los recorridos preventivos en las colonias La Foresta, Fidel Velázquez y Rancho Pavón, los agentes detuvieron a Christian "N", de 28 años; Alexis "N", de 29 años; y Rubén "N", de 31 años, a quienes se les localizaron dosis de metanfetaminas.
De igual manera, en hechos distintos en las colonias Santo Tomás, San Antonio, Villas de Foresta, La Virgen, Ponciano Arriaga y cabecera municipal, fueron detenidos Miguel "N", de 31 años; Armando "N", de 20 años; Iván "N", de 33 años; Christopher "N", de 23 años; David "N", de 29 años; Ángel "N", de 20 años; y Ricardo "N", de 18 años, a quienes durante su inspección se les localizaron bolsas de marihuana.
Todos estos detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para sus respectivas certificaciones médicas y posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.
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