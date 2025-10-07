Sorprenden a farderos en “súper” en Av. San Pedro

Un hombre y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad, por presunto robo a comercio, las acciones se llevaron a cabo en la colonia San Francisco, al atender un reporte.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se informó que en un supermercado ubicado en avenida San Pedro, a la altura de la colonia mencionada, se tenía retenida a una pareja que intentó sustraer mercancía.

Servidores públicos se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos por responsables del establecimiento, quienes los llevaron con los detenidos, mismos a los que entrevistaron y dijeron llamarse Neyzer “N” y Mabel “N”, de 20 años ambos, encontrándoles artículos comestibles, por lo que la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunto robo a comercio; además, les informaron los derechos que les asisten.

Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, para después llevarlos a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.