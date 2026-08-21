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Sorprenden a maleante con droga en Los Gómez

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a maleante con droga en Los Gómez
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      Por su probable participación en delitos contra la salud, Óscar "N", de 33 años, fue detenido por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, en la colonia Los Gómez.

      Su detención derivó de un reporte ciudadano que reportó a una persona alterando el orden público. Al acudir al lugar, los oficiales localizaron al señalado en la vía pública cometiendo una falta administrativa, por lo que se procedió a realizar una inspección preventiva, en la que se le localizó una dosis de metanfetamina.

      Luego de hacerle saber  el motivo de su arresto, se le trasladó a la comandancia municipal para la realización de su certificación médica y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia asegurada.

      En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener presencia preventiva en calles y colonias.

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