Sorprenden a seis con cristal y marihuana

La Guardia Civil de Soledad detuvo a seis hombres por el probable delito contra la salud, derivado de acciones preventivas, atención a reportes ciudadanos y recorridos permanentes de seguridad y vigilancia desplegados en distintas colonias del municipio.

En dos primeras intervenciones, oficiales municipales se trasladaron a la avenida Libertad e intersección con avenida San Pedro, donde se detuvo a Pablo "N" de 28 años de edad; posteriormente, en la colonia El Morro, derivado de un reporte ciudadano por alteración al orden público, quedó detenido Kevin "N" de 23 años. Ambas personas se les aseguró cristal.

En otro hecho, durante recorridos preventivos en la colonia Valle de San Isidro, oficiales detectaron a Ulises "N" de 18 años de edad y a Christian "N" de 29 años, por estar alterando el orden público al exterior de un vehículo. En labores de proximidad social a estos sujetos se les aseguraron dos bolsas con cristal, y otra con marihuana. Además, de las sustancias ilícitas quedó asegurada una unidad tipo sedán, marca Chevrolet.

Finalmente, como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Plaza Plutarco Elías Calles, oficiales detuvieron a Ricardo "N" de 30 años de edad; mientras que en avenida Camino a San José del Barro, en la colonia San Lorenzo, se detuvo a Jesús "N" de 21 años, quienes presuntamente alteraban el orden público y fueron detectados con bolsas de marihuana.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.