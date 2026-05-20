Sujeto armado y fardera son arrestados en SGS

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron por distintos delitos a dos hombres y una mujer, en distintos hechos.

La primera intervención se registró cuando oficiales realizaban labores de vigilancia en la colonia La Sierra, donde detectaron a un individuo identificado como Jovany "N" de 25 años, quien portaba un arma metálica prohibida conocida como "bóxer", misma que llevaba en la mano mientras transitaba por la vía pública.

Posteriormente, oficiales municipales atendieron un reporte ciudadano por alteración del orden público y amenazas en un domicilio ubicado en la colonia Valle de la Palma. En este lugar quedó detenido Luis "N" de 36 años, por haber referido amenazas en contra de una mujer de 32 años de edad, quien manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra al temer por su integridad física.

Finalmente, en atención a un reporte por presunto robo en un establecimiento ubicado sobre carretera a Rioverde, en la colonia Bugambilias, fue detenida Brenda "N", de 27 años, quien presuntamente sustrajo diversas mercancía sin realizar el pago correspondiente.

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Las personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará continuidad a su proceso correspondiente.