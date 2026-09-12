Sujeto es aprehendido por hurtar en su trabajo

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Un sujeto señalado de robar más de medio millón de pesos de unas oficinas donde trabajaba, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado luego de que un juez emitiera la orden de detención en su contra por su probable participación en el delito de robo calificado agravado.

De acuerdo a los hechos denunciados, el 13 de diciembre de 2025, el ahora detenido, quien laboraba en unas oficinas de giro automotriz ubicadas en la avenida Universidad, arribó a ese lugar a bordo de una camioneta y desactivó las alarmas, para después apoderarse de 513 mil pesos en dinero en efectivo y se retiró del lugar.

Como parte de las acciones de investigación, los agentes obtuvieron información que permitió establecer que el imputado posiblemente se encontraba viviendo en un domicilio de la colonia San José, en la Zona Metropolitana potosina.

Elementos de la Policía de Investigación procedieron a la detención de esta persona y posteriormente efectuaron la puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal.

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