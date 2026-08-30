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Sujeto traía una bolsa llena de cristal

Por Redacción

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto traía una bolsa llena de cristal
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      Con una bolsa llena de droga, un sujeto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial, por elementos de la policía capitalina, en la colonia Tercera Chica.

      Oficiales de la zona norte de la ciudad detectaron al implicado cuando circulaba a bordo de un vehículo sedán sin luces, durante la noche de este viernes, en la calle Cruz Colorada, de la colonia referida, por lo que le marcaron el alto para una revisión preventiva. 

      En ese momento, el conductor identificado como Alfonso "N" de 27 años, mostró una actitud agresiva contra los oficiales y al momento de la inspección se le encontró en posesión de una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 20.8 gramos.

       Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, el detenido fue canalizado al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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