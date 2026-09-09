Suman más de 30 infractores detenidos

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Durante las últimas horas, la Guardia Civil Estatal sumó 34 personas detenidas, por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito. Esto, como parte de las acciones que se mantienen en las diferentes regiones del estado, según informó la corporación.

De acuerdo con la comunicación oficial, durante estos dispositivos fueron aseguradas 69 dosis de "cristal", 505 gramos de marihuana y cinco dosis de "crack", así como 50 "ponchallantas" y se recuperaron tres vehículos con reporte de robo y seis unidades más relacionadas con actividades ilícitas.

Las personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de mantener acciones de prevención, vigilancia y combate al delito, con presencia en los 59 municipios.

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