Supueso asaltante es apresado por la Fiscalía

Por Redacción

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Un presunto asaltante al que involucran en múltiples atracos y que se le considera objetivo prioritario, fue capturado en calles de la capital potosina por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

La Fiscalía determinó que dicho individuo ingresaba a comercios, en especial tiendas de conveniencia como OXXO’s, en donde de manera violenta se apoderaba de mercancía diversa y de dinero en efectivo; este modus lo habría realizado en por lo menos seis ocasiones.

Al proceder conforme a derecho en contra del identificado como Emilio “N”, se obtuvo un mandato en su contra y la Policía de Investigación fue tras él.

Esta persona fue localizada en calles de la Delegación La Pila, donde fue capturada y trasladada ante la autoridad judicial que determinará su situación jurídica; en tanto, estará interno en el centro penitenciario respectivo en donde quedó a disposición del juez.

