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Seguridad

Supuesto asaltante es aprehendido por la Fiscalía

Está señalado de participar en el atraco a una comerciante en Soledad

Por Redacción

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto asaltante es aprehendido por la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, a través de la Coordinación de Aprehensiones de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alexander "N", por su probable participación en el delito de robo calificado.

El mandamiento judicial fue ejecutado en el Parque Industrial Millenium, ubicado en la zona industrial de la capital potosina, derivado de una orden librada por un Juez de Control.

Los elementos de la PDI se entrevistaron con el ahora detenido, se identificaron plenamente como agentes de la corporación, le informaron el motivo de su detención, le dieron lectura a sus derechos constitucionales y realizaron su traslado para los trámites legales correspondientes.

Los hechos que originaron esta orden de aprehensión ocurrieron el 29 de abril de 2025 en la zona centro del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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Según la carpeta de investigación, el ahora detenido y otro sujeto presuntamente despojaron a un comerciante de una bolsa con aproximadamente 4 mil 500 pesos, producto de las ventas del día.

El imputado fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal número uno de la delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que señalará fecha y hora para la audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica. 

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