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Taxi se acaba al chocar contra un camión

El accidente tuvo lugar en la Av. México, durante el mediodía

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Taxi se acaba al chocar contra un camión
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      Un taxi quedó destrozado por completo luego de chocar por alcance contra un camión que estaba en parada momentánea recogiendo pasaje en la avenida México, pese a las dimensiones del impacto no hubo personas lesionadas.

      El accidente se suscitó antes de la una de la tarde de este martes en que el taxi número 4157 se desplazaba por la avenida México en la colonia Industrial Mexicana, en dirección al centro de la ciudad.

      Al llegar a la calle de Ahuehuete, el conductor no se fijó que ahí estaba en parada momentánea un camión urbano realizando maniobra de ascenso y descenso de pasaje y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior del mismo, acabando destrozado totalmente de la parte frontal.

      Después del choque, en el que no hubo heridos, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular para que el caso no pasara a mayores. 

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