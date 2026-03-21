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Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava

El reporte fue cerca de las 09:00 horas del sábado

Por Redacción

Marzo 21, 2026 11:00 a.m.
A
Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava

Una volcadura de un taxi se registró esta mañana en la lateral de Salvador Nava.

El reporte fue cerca de las 09:00 horas del sábado, cuando el conductor circulaba sobre la lateral con dirección al Distribuidor Benito Juárez, pero metros antes de llegar a la calle de Monte de las Cruces perdió el control y volcó, quedando el vehículo recostado sobre su lado izquierdo.

Del accidente, sólo se reportaron daños materiales.

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