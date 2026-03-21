Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava
El reporte fue cerca de las 09:00 horas del sábado
Una volcadura de un taxi se registró esta mañana en la lateral de Salvador Nava.
El reporte fue cerca de las 09:00 horas del sábado, cuando el conductor circulaba sobre la lateral con dirección al Distribuidor Benito Juárez, pero metros antes de llegar a la calle de Monte de las Cruces perdió el control y volcó, quedando el vehículo recostado sobre su lado izquierdo.
Del accidente, sólo se reportaron daños materiales.
Taxista sufre accidente, termina en el camellón
CIUDAD VALLES.- Un taxi de transporte colectivo trepó al camellón de la avenida Ejército Mexicano, pero de manera milagrosa nadie resultó herido. El accidente sucedió la mañana de este domingo e invo...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava
Redacción
El reporte fue cerca de las 09:00 horas del sábado
"Malosos" se enfrentan a tiros contra policías
Redacción
Se pudo detener a tres presuntos, de los cuales uno resultó con lesiones