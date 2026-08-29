Aseguran chocolate abandonada en Matehuala
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En la zona Altiplano, la Fiscalía General del Estado realizó el aseguramiento de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Texas.
Los hechos se registraron el jueves 27 de agosto de 2026, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaban funciones inherentes a su cargo sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Palmas, perteneciente al municipio de Matehuala.
En ese lugar, los elementos observaron una camioneta Ford Explorer, color gris, aparentemente abandonada a la orilla del camino, por lo que procedieron a realizar una inspección.
Al consultar las placas de circulación, correspondientes al estado de Tamaulipas, el sistema arrojó que pertenecían a una Ford Explorer modelo 2017, con un número de serie distinto al visible en el vehículo; al establecer el real, se tuvo conocimiento que contaba con un reporte de robo vigente registrado el 13 de noviembre de 2023, en Brownsville, del estado de Texas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante estos hechos, los agentes investigadores procedieron al aseguramiento de la unidad, misma que fue trasladada a una pensión para su resguardo y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones y trámites correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque con volcadura en Circuito Potosí
Redacción
El accidente ocurrió a la altura de colonia Puerta Real, sin reportes de personas lesionadas
Chocan en carretera a Zacatecas; no hay lesionados
PULSO
Un Toyota Yaris realizó una vuelta en U que provocó el accidente con una camioneta Chevrolet
Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución
Redacción
Se le aseguraron diversas dosis de droga