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Aseguran chocolate abandonada en Matehuala

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran chocolate abandonada en Matehuala
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      En la zona Altiplano, la Fiscalía General del Estado realizó el aseguramiento de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Texas.

      Los hechos se registraron el jueves 27 de agosto de 2026, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaban funciones inherentes a su cargo sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Palmas, perteneciente al municipio de Matehuala.

      En ese lugar, los elementos observaron una camioneta Ford Explorer, color gris, aparentemente abandonada a la orilla del camino, por lo que procedieron a realizar una inspección.

      Al consultar las placas de circulación, correspondientes al estado de Tamaulipas, el sistema arrojó que pertenecían a una Ford Explorer modelo 2017, con un número de serie distinto al visible en el vehículo; al establecer el real, se tuvo conocimiento que contaba con un reporte de robo vigente registrado el 13 de noviembre de 2023, en Brownsville, del estado de Texas.

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      Ante estos hechos, los agentes investigadores procedieron al aseguramiento de la unidad, misma que fue trasladada a una pensión para su resguardo y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones y trámites correspondientes.

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