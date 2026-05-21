Tres aparatosos choques dejan solo dos lesionados

Saldo de dos heridos dejaron tres diferentes choques ocurridos en las primeras horas del día de este miércoles.

Fue antes de las 23:00 horas del martes que autoridades recibieron el reporte de una colisión entre dos automóviles, entre las calles de Miguel Barragán e Independencia, en el barrio de San Miguelito.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a un masculino que solamente presentaba golpes por el impacto, que terminó destrozando la puerta del copiloto de la unidad que transitaba por Independencia.

En otro hecho ocurrido luego de las 6:00 horas de este miércoles, un automóvil Nissan versa de color gris circulaba sobre el bulevar Río Santiago con dirección al oriente, cuando al llegar a la altura del puente Carlo Magno perdió el control hacia su derecha y terminó impactado con la guarnición y un poste metálico de alumbrado público . impactó contra un objeto fijo en el bulevar Río Santiago. El conductor solo resultó con golpes.

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Elementos de la Guardia civil estatal división caminos tomaron conocimiento de los hechos.

Finalmente, alrededor de las 7:00 de la mañana de ayer, un conductor de un automóvil WV Jeta de color blanco circulaba sobre la carretera a Rioverde, con dirección al oriente, cuando al llegar a la altura del Colegio Valladolid, debido al pavimento mojado, perdió el control de su auto hacia su izquierda y terminó impactando contra el muro de contención que divide ambos carriles.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.