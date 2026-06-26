Tres heridos, en choque de motos en Ojo Zarco
Con fuertes golpes, dos hombres y una mujer fueron llevados a un hospital
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Dos hombres y una mujer resultaron lesionados luego de chocar en sus motocicletas cuando se desplazaban por la comunidad de San Pedro Ojo Zarco, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.
El accidente ocurrió la tarde del miércoles en la avenida Insurgentes, arteria principal de la comunidad que conecta con otras localidades, en donde impactaron las dos motos, en una viajaba una pareja y en la otra un hombre joven.
Ante el choque, los ocupantes de las unidades se proyectaron al piso derrapando por varios metros y se causaron fuertes lesiones, siendo auxiliados por algunos testigos que llamaron a los cuerpos de emergencia.
Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil de Mexquitic, quienes atendieron a los ocupantes de las motos y dado que presentaban lesiones considerables fue necesario su traslado a un hospital para que recibieran la atención médica requerida.
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Asimismo, elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona llegaron al sitio del percance para tomar conocimiento del accidente, ordenando el traslado de las motocicletas a una pensión para garantizar la reparación del daño.
Se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo para que el caso no pasara a mayores.
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