CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Tres personas mueren en choque sobre la carretera Rioverde–Valles

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125; los cuerpos de dos mujeres y un hombre fueron rescatados por bomberos.

Por Redacción

Octubre 27, 2025 10:43 a.m.
A
Choque mortal en la carretera Rioverde–Valles.

Choque mortal en la carretera Rioverde–Valles.

RIOVERDE.– Un choque entre un vehículo Volkswagen Jetta y un tráiler dejó como saldo tres personas fallecidas, durante la madrugada de este lunes sobre la carretera Rioverde–Ciudad Valles, a la altura del kilómetro 125.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un Jetta blanco con placas de Tamaulipas, cuando impactaron de frente contra un tráiler que circulaba en sentido contrario. Automovilistas que presenciaron el accidente pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia, arribando al sitio la Unidad M5 de Rescate de Bomberos.

Los rescatistas liberaron de los fierros retorcidos los cuerpos de dos mujeres y un hombre, quienes murieron en el lugar debido a la fuerza del impacto.

Elementos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron evidencia para esclarecer las causas del percance. Las autoridades no han revelado aún la identidad de las víctimas ni confirmado si el conductor del tráiler resultó lesionado o se dio a la fuga.

