Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde

CIUDAD VALLES.- Un matrimonio que viajaba desde la ciudad de San Luis Potosí hacia Tampico, Tamaulipas, sufrió un accidente automovilístico sobre la carretera libre Valles-Rioverde.

La mañana de este viernes, en el kilómetro 20 de la citada rúa, el conductor de un vehículo Hyundai color gris, con placas del estado de Tamaulipas, se salió del camino y cayó a un desnivel.

A bordo viajaban un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 50 años de edad, originarios de Tampico.

El hombre refirió que estuvieron de vacaciones en la capital del estado y regresaban a su lugar de origen, pero debido a la intensa neblina en el tramo Santa Anita–Los Otates, perdió visibilidad, por lo que se salió del camino y su unidad terminó en el desnivel, impactándose contra la vegetación.

Su esposa resultó con lesiones en la cabeza, motivo por el cual fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo.