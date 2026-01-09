logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde

Una pareja originaria de Tampico regresaba de vacaciones

Por Huasteca Hoy

Enero 09, 2026 09:47 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un matrimonio que viajaba desde la ciudad de San Luis Potosí hacia Tampico, Tamaulipas, sufrió un accidente automovilístico sobre la carretera libre Valles-Rioverde.

La mañana de este viernes, en el kilómetro 20 de la citada rúa, el conductor de un vehículo Hyundai color gris, con placas del estado de Tamaulipas, se salió del camino y cayó a un desnivel.

A bordo viajaban un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 50 años de edad, originarios de Tampico.

El hombre refirió que estuvieron de vacaciones en la capital del estado y regresaban a su lugar de origen, pero debido a la intensa neblina en el tramo Santa Anita–Los Otates, perdió visibilidad, por lo que se salió del camino y su unidad terminó en el desnivel, impactándose contra la vegetación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su esposa resultó con lesiones en la cabeza, motivo por el cual fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo.

LEA TAMBIÉN

Taxista arrolla y da muerte a motociclista

Lo embistió en la Valles-Rioverde y se dio a la fuga abandonando su unidad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde
Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde

Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Una pareja originaria de Tampico regresaba de vacaciones

Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles
Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles

Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El conductor intentó ganarle el paso y abandonó la unidad tras el impacto. No hay lesionados

Detienen a raudo joven en moto
Detienen a raudo joven en moto

Detienen a raudo joven en moto

SLP

Redacción

Cae otro implicado en atraco a empresa de productos cárnicos
Cae otro implicado en atraco a empresa de productos cárnicos

Cae otro implicado en atraco a empresa de productos cárnicos

SLP

Redacción

Hechos ocurridos en noviembre de 2025, en el Fracc. Industrial San Luis