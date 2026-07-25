Vándalo amenazaba con una "cachimba" en Las Terceras

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En acción operativa, agentes de la Policía Municipal capitalina detuvieron a un hombre que amenazó a un ciudadano con una arma de fuego hechiza en la colonia Tercera Chica. Luego de atender el reporte de la parte afectada, se ubicó al señalado quien intentó huir y tras una persecución fue asegurado en posesión de una "cachimba".

De acuerdo con el reporte de los hechos, la intervención se originó cuando oficiales que patrullaban sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el cuadrante norte, fueron alertados por un ciudadano, quien indicó que un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta, lo había amenazado con un arma de fuego y asegurando pertenecer a un grupo delincuencial.

Con las características proporcionadas, los agentes ubicaron al señalado en las inmediaciones y al intentar detenerlo, se negó a detener la motocicleta, realizando maniobras peligrosas e iniciando así una persecución por diversas calles del sector.

Fue en la calle de Encinos, que el individuo descendió de la unidad e intentó huir corriendo, fue ahí que notaron un arma de fabricación casera con cachas de plástico color negro conocida como cachimba.

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Derivado de eso, se dio lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Erick "N" de 28 años, mismo que fue trasladado al Juzgado Cívico para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la autoridad ministerial, a fin de que se determine su situación legal.