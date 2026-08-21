Vehículo tumba poste y causa daños a local

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CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo no tuvo precaución al estacionarse y causó daños a un local de la plaza comercial Punto Novel; no hubo heridos.

La mañana de este jueves, el conductor de un vehículo Toyota Corolla blanco, modelo reciente, intentó estacionarse frente al local de Carnes Gusi, dentro del mencionado complejo comercial.

Pero chocó contra un poste metálico (anuncio vial) y lo derribó; para su mala fortuna, este alcanzó a golpear un ventanal y lo rompió.

El incidente causó expectación entre los usuarios de otros locales comerciales, pero nadie resultó herido.

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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente; sin embargo, el conductor llegó a un acuerdo con el encargado del local a través de su aseguradora.