VIDEO | Incendio en vivienda de la Buenos Aires; vecinos señalan posible robo
El inmueble en Balvarena estaba sin moradores; no hay versión oficial sobre las causas
Una vivienda de la colonia Buenos Aires, en la capital potosina, fue consumida por un incendio que ahora es señalado por vecinos como un hecho presuntamente provocado tras un robo.
El inmueble, ubicado en Calle Balvarena, se encontraba aparentemente sin la presencia de sus propietarios al momento del siniestro, de acuerdo con testimonios de habitantes de la zona.
De manera extraoficial, se ha difundido que personas habrían ingresado al domicilio para sustraer objetos y posteriormente provocar el incendio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.
Asimismo, en mensajes compartidos de forma anónima se asegura que existirían imágenes de quienes presuntamente participaron en el hecho, por lo que se ha solicitado apoyo ciudadano para su identificación.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial ni ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso, por lo que se mantiene en espera el dictamen correspondiente.
