logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vinculan a Daniel "N" por homicidio en Ciudad Fernández

La Fiscalía lo acusa de derribar y lesionar con un caballo a una persona que posteriormente falleció

Por Pulso Online

Septiembre 01, 2026 10:54 a.m.
A
Vinculan a Daniel "N" por homicidio en Ciudad Fernández
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un juez vinculó a proceso a Daniel "N", señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en la colonia 20 de Noviembre, en Ciudad Fernández.

      De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en julio de 2020 el imputado presuntamente montaba un caballo cuando derribó a una persona y, con el mismo animal, le habría provocado lesiones que posteriormente causaron su fallecimiento.

      Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Daniel "N" en el Barrio de Guadalupe, también en Ciudad Fernández, y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

      Durante la continuación de la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos en la investigación. El juez de control resolvió vincular al imputado a proceso y le impuso prisión preventiva justificada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse durante el proceso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vinculan a Daniel "N" por homicidio en Ciudad Fernández
      Vinculan a Daniel "N" por homicidio en Ciudad Fernández

      Vinculan a Daniel "N" por homicidio en Ciudad Fernández

      SLP

      Pulso Online

      La Fiscalía lo acusa de derribar y lesionar con un caballo a una persona que posteriormente falleció

      Se incendia camioneta de valores en avenida Juárez
      Se incendia camioneta de valores en avenida Juárez

      Se incendia camioneta de valores en avenida Juárez

      SLP

      Redacción

      El siniestro ocurrió en la esquina con Trinidad y Tobago; se desconocen las causas

      Joven muere tras caer de motocicleta en Tanlajás
      Joven muere tras caer de motocicleta en Tanlajás

      Joven muere tras caer de motocicleta en Tanlajás

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió al anochecer cuando el joven circulaba de la cabecera municipal a El Barrancón.

      Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde
      Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde

      Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde

      SLP

      Redacción

      Una camioneta Nissan Urvan arrolló a la víctima, de 23 años, a la altura de Hogares Ferrocarrileros; el conductor fue detenido