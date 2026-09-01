Vinculan a Daniel "N" por homicidio en Ciudad Fernández
La Fiscalía lo acusa de derribar y lesionar con un caballo a una persona que posteriormente falleció
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Un juez vinculó a proceso a Daniel "N", señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en la colonia 20 de Noviembre, en Ciudad Fernández.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en julio de 2020 el imputado presuntamente montaba un caballo cuando derribó a una persona y, con el mismo animal, le habría provocado lesiones que posteriormente causaron su fallecimiento.
Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Daniel "N" en el Barrio de Guadalupe, también en Ciudad Fernández, y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.
Durante la continuación de la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos en la investigación. El juez de control resolvió vincular al imputado a proceso y le impuso prisión preventiva justificada.
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La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse durante el proceso.
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