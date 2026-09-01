Se incendia camioneta de valores en Oxxo de avenida Juárez

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Una camioneta destinada al traslado de valores se incendió este martes sobre avenida Juárez, esquina con Trinidad y Tobago, en la capital potosina.

El fuego se concentró en la parte frontal de la unidad y generó una intensa columna de humo en la zona.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para atender el incidente, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución mientras continuaban las labores.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio y no se ha informado si hubo personas lesionadas ni la magnitud de los daños materiales.

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