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El agua, "un derecho sin fronteras" convertido en mercancía: León XIV

Según OMS y Unicef, 2.100 millones carecen de acceso seguro en el mundo

Por EFE

Septiembre 01, 2026 10:22 a.m.
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El agua, un derecho sin fronteras convertido en mercancía: León XIV
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      El papa León XIV pidió este martes rezar por el cuidado del agua, un recurso que defiende como un "derecho sin fronteras" pero que se ha convertido en una mercancía "olvidando que es un regalo universal".

      Papa León XIV destaca el agua como derecho universal

      Así lo expresa en la plegaria de septiembre de la iniciativa "Reza con el papa" dedicada este mes al cuidado del agua, un bien escaso, inseguro o inaccesible para millones de personas y que la humanidad debe aprender a custodiar "con gratitud, justicia y responsabilidad".

      En la oración, León XIV pide perdón a Dios porque el agua se haya convertido "en mercancía, olvidando que es un regalo universal, un derecho sin fronteras" y expresa dolor por "tantos hermanos y hermanas que no tienen agua limpia, que caminan kilómetros para encontrarla, que enferman por su escasez".

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      Datos de acceso al agua potable según OMS y Unicef

      La plegaria de Robert Prevost concluye pidiendo que los fieles se transformen en "peregrinos de lo esencial, capaces de vivir con sobriedad, denunciar el derroche y la contaminación y defender el derecho de cada persona a beber sin miedo y sin desigualdad".

      "Imagina un caluroso día de verano después de un trabajo duro o una larga caminata. Finalmente tomas un sorbo de agua fresca. Siente cómo el alivio y la energía recorren tu cuerpo. Momentos como estos nos recuerdan qué bendición es el agua limpia", dice el pontífice en el vídeomensaje promocional de la oración de septiembre.

      En una alocución pronunciada en inglés recuerda que una de cada cuatro personas en el mundo "aún carece de agua potable segura. Comunidades y naciones enteras necesitan nuestra acción por el cuidado del agua, por ese alivio bendito".

      Unos 2.100 millones de personas todavía carecen de acceso seguro al agua potable y 106 millones dependen directamente de ríos, lagos u otras aguas superficiales sin tratar, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Unicef.

      Aunque entre 2015 y 2024 la cobertura mundial de agua potable segura pasó del 68 % al 74 %, el mismo informe advierte de que, para lograr el acceso universal en 2030, los países de bajos ingresos deberían avanzar siete veces más rápido que su ritmo actual, según indica en un comunicado la Red Mundial de Oración con el papa.

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