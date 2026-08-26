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Seguridad

Cae otro "diablero" de Abastos por presunta distribución de drogas

Se le aseguraron más de 60 dosis tras la detención en la calle Sexta Oriente

Por Redacción

Agosto 26, 2026 11:15 a.m.
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Cae otro diablero de Abastos por presunta distribución de drogas
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Resumen

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      Elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción de la SSPC capitalina detectaron al joven fumando un cigarrillo de marihuana sobre la calle Sexta Oriente, de Abastos.

      Al aproximarse para informarle sobre la falta administrativa, el individuo de 20 años emprendió la huida y arrojó un maletín, por lo que se inició su seguimiento hasta darle alcance en calle Cereales.

      Al inspeccionar el maletín, se localizaron 20 bolsas con marihuana, 23 bolsas con droga conocida como "piedra" y 20 bolsas con polvo blanco de cocaína, por lo que fue detenido. 

      El presunto, fue puesto a disposición las autoridades correspondientes. 

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