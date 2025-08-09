logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Llama Bomberos a apoyar su campaña de redondeo

Requieren recursos para equipar a la corporación

Por Jesús Vázquez

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Llama Bomberos a apoyar su campaña de redondeo

Matehuala.- Los Bomberos piden apoyo de la ciudadanía para unirse a la campaña de Aportación Soriana 2025, tienen la meta de recaudar 76 mil pesos y solo queda el mes de agosto de esta campaña y van muy bajas las recaudaciones.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, dio a conocer que esta corporación de auxilio necesita el apoyo de la población en general y de los clientes de Soriana, pues el tiempo de la campaña de Aportación Soriana 2025 está por terminar, y solo han logrado recaudar el cincuenta por ciento de la meta que tienen pronosticada, por lo que piden apoyo a la gente para poder lograrlo y adquirir diversas herramientas que le faltan a la corporación para continuar apoyando en diferentes emergencias cuando son requeridos.

Comentó que si llegan a la meta de 76,000 pesos adquirirán diversas herramientas para trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos como son las tomas siamesas, llaves de coples y un dosificador de espuma, por lo que pide a la población donar ya sea un peso, dos, tres o lo que puedan para lograr la meta de este año pues a finales de agosto terminará esta campaña. 

Declaró que gracias al equipo que logran adquirir cada año con la campaña de aportación de Soriana, son capaces de responder a miles de servicios de emergencia al año, pues cada peso que dona la población en esta campaña los acerca a estar más equipados para salvar la vida de los ciudadanos en una contingencia. 

