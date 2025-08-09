Llama Bomberos a apoyar su campaña de redondeo
Requieren recursos para equipar a la corporación
Matehuala.- Los Bomberos piden apoyo de la ciudadanía para unirse a la campaña de Aportación Soriana 2025, tienen la meta de recaudar 76 mil pesos y solo queda el mes de agosto de esta campaña y van muy bajas las recaudaciones.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, dio a conocer que esta corporación de auxilio necesita el apoyo de la población en general y de los clientes de Soriana, pues el tiempo de la campaña de Aportación Soriana 2025 está por terminar, y solo han logrado recaudar el cincuenta por ciento de la meta que tienen pronosticada, por lo que piden apoyo a la gente para poder lograrlo y adquirir diversas herramientas que le faltan a la corporación para continuar apoyando en diferentes emergencias cuando son requeridos.
Comentó que si llegan a la meta de 76,000 pesos adquirirán diversas herramientas para trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos como son las tomas siamesas, llaves de coples y un dosificador de espuma, por lo que pide a la población donar ya sea un peso, dos, tres o lo que puedan para lograr la meta de este año pues a finales de agosto terminará esta campaña.
Declaró que gracias al equipo que logran adquirir cada año con la campaña de aportación de Soriana, son capaces de responder a miles de servicios de emergencia al año, pues cada peso que dona la población en esta campaña los acerca a estar más equipados para salvar la vida de los ciudadanos en una contingencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sacrílegos ladrones atracan una iglesia
Jesús Vázquez
Se roban un micrófono y cordel del recinto religioso
Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia
Carmen Hernández
Se brindó atención y asesoría a personas que enfrentan algún problema legal