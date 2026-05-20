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Tráiler vuelca y arde en libramiento Tamuín–Valles

El accidente obligó al cierre temporal del carril con dirección de Ébano hacia Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Mayo 20, 2026 07:08 a.m.
A
Tráiler vuelca y arde en libramiento Tamuín–Valles

TAMUÍN. La volcadura e incendio de un tráiler provocó el cierre temporal de la circulación la mañana de este miércoles en el libramiento Tamuín–Ciudad Valles.

El accidente ocurrió en el kilómetro 118, en el entronque con la carretera libre Valles-Tampico, donde la pesada unidad terminó volcada y envuelta en llamas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio para combatir el incendio y evitar que el fuego se propagara.

De manera extraoficial se informó que el chofer habría resultado lesionado; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni la gravedad de las heridas.

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Debido a las labores de auxilio y control del fuego, las autoridades cerraron temporalmente el carril con dirección de Ébano hacia Ciudad Valles.

Elementos de la Guardia Nacional apoyaron con la vialidad y coordinarían las maniobras para retirar la unidad accidentada.

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