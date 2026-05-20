Tráiler vuelca y arde en libramiento Tamuín–Valles
El accidente obligó al cierre temporal del carril con dirección de Ébano hacia Ciudad Valles
TAMUÍN. La volcadura e incendio de un tráiler provocó el cierre temporal de la circulación la mañana de este miércoles en el libramiento Tamuín–Ciudad Valles.
El accidente ocurrió en el kilómetro 118, en el entronque con la carretera libre Valles-Tampico, donde la pesada unidad terminó volcada y envuelta en llamas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio para combatir el incendio y evitar que el fuego se propagara.
De manera extraoficial se informó que el chofer habría resultado lesionado; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni la gravedad de las heridas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Debido a las labores de auxilio y control del fuego, las autoridades cerraron temporalmente el carril con dirección de Ébano hacia Ciudad Valles.
Elementos de la Guardia Nacional apoyaron con la vialidad y coordinarían las maniobras para retirar la unidad accidentada.
no te pierdas estas noticias
Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico
Pulso Online
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en la salida de Tamuín; extraoficialmente se reporta al operador con quemaduras
Versa choca contra poste en el Río Santiago
Pulso Online
El conductor resultó solo con golpes tras perder el control a la altura del puente Carlos Magno
Choque deja una persona lesionada en San Miguelito
Pulso Online
El percance ocurrió en el cruce de Miguel Barragán e Independencia