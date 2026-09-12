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Vuelca camioneta en la carretera Valles-Tampico

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca camioneta en la carretera Valles-Tampico
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      TAMUÍN.- Un hombre resultó lesionado luego de volcar la camioneta que conducía sobre la carretera federal número 70 Valles-Tampico, durante la noche de este jueves.

      El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 47, en las inmediaciones del rancho Palma Sola y muy cerca de Praderas Huastecas, donde quedó volcada una camioneta de cabina y media color gris.

      Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al conductor, quien sufrió diversas lesiones.

      También se movilizaron elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente, además de limpiar la superficie de rodamiento debido a que la unidad siniestrada derramó combustible.

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      Se presume que el exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron haber ocasionado la volcadura; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar las circunstancias del accidente.

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