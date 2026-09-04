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Vuelca tráiler en la ´57; conductor sale ileso

Tomó una curva a la altura de Santa María y quedó sobre la cuneta divisoria de carriles

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca tráiler en la ´57; conductor sale ileso
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      De milagro, el chofer de un tráiler salió ileso tras sufrir una aparatosa volcadura cuando se desplazaba por la carretera a México, a la altura del municipio de Santa María del Río. Los daños fueron considerables, pero él no sufrió heridas graves.

      Fue antes de las doce del día de este jueves, en que el tráiler con remolque tipo caja, era conducido sobre carretera ´57 en su tramo Querétaro-San Luis, en dirección a esta ciudad.

      Al llegar a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en Santa María del Río, el conductor tomó una curva abierta a la derecha y en eso perdió el control del volante a la izquierda para de esta forma caer a la cuneta que divide ambos carriles, quedando finalmente recostado sobre su lado izquierdo y obstruyendo parte del carril izquierdo con dirección a Querétaro.

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al conductor que resultó sólo con golpes leves y no ameritó traslado al hospital.

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      Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, aseguraron el tramo carretero para hacer maniobras y retirar el tráiler con una grúa particular, quedando finalmente depositado en una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.

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