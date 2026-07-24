Vuelca tráiler en la Carr. a Zacatecas

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Un trailer cargado con pacas de PET se volcó cuando viajaba por la carretera a Zacatecas, dejando solamente daños materiales.

Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 15:30 horas, la unidad circulaba por la carretera federal ´49 y, cuando quiso tomar el libramiento con dirección a la carretera a Matehuala, sufrió un accidente al tomar la curva del ramal.

El trailer terminó volcado hacia su derecha, con las llantas hacia arriba, en el desnivel que separa los carriles, dañando la barrera de contención. Tras el percance, sólo se registraron daños materiales en el vehículo y en la barra de acero de la vía.

Momentos después del suceso, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, para tomar conocimiento del hecho, además de realizar las maniobras correspondientes para retirar el tráiler de la carretera.

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Cabe destacar que el chofer salió ileso y ninguna otra persona resultó herida tras el percance.