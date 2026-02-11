logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

Fotogalería

ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelcan compacto sobre la 57; sólo daños

Los hechos se suscitaron cerca de las 08:00 de la mañana

Por Redacción

Febrero 11, 2026 10:06 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Sólo con golpes que no ameritaron traslado  resultó el conductor de un Nissan March al salirse de la cinta asfáltica e impactar con un poste metálico de alumbrado público sobre el bulevar San Luis (57) a la altura de Periférico. 

Los hechos se suscitaron cerca de las 08:00 de la mañana, cuando circulaba sobre carretera 57 con dirección al distribuidor "Benito Juárez", pero pierde el control hacia su derecha e impactó con un poste de alumbrado público, para final mente quedar recostado sobre su lado izquierdo en la jardinera que separa los carriles centrales de los laterales. 

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Trailero; herido al sufrir volcadura

El conductor quedó prensado en la cabina del tráiler

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelcan compacto sobre la 57; sólo daños
Vuelcan compacto sobre la 57; sólo daños

Vuelcan compacto sobre la 57; sólo daños

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron cerca de las 08:00 de la mañana

Rapiña tras volcadura de tráiler con cerveza en la 57
Rapiña tras volcadura de tráiler con cerveza en la 57

Rapiña tras volcadura de tráiler con cerveza en la 57

SLP

Redacción

El accidente ocurrió anoche a la altura de La Pila; ambos carriles fueron cerrados por varias horas

Camioneta arrolla a motociclistas y termina contra una pared en Pedro Moreno
Camioneta arrolla a motociclistas y termina contra una pared en Pedro Moreno

Camioneta arrolla a motociclistas y termina contra una pared en Pedro Moreno

SLP

Redacción

El accidente ocurrió anoche en el cruce con Aquiles Serdán; hay personas lesionadas

Auto se incendia en estacionamiento de Plaza San Luis
Auto se incendia en estacionamiento de Plaza San Luis

Auto se incendia en estacionamiento de Plaza San Luis

SLP

Redacción

El fuego consumió casi por completo la unidad frente a Liverpool; no hubo lesionados