Vuelcan compacto sobre la 57; sólo daños

Sólo con golpes que no ameritaron traslado resultó el conductor de un Nissan March al salirse de la cinta asfáltica e impactar con un poste metálico de alumbrado público sobre el bulevar San Luis (57) a la altura de Periférico.

Los hechos se suscitaron cerca de las 08:00 de la mañana, cuando circulaba sobre carretera 57 con dirección al distribuidor "Benito Juárez", pero pierde el control hacia su derecha e impactó con un poste de alumbrado público, para final mente quedar recostado sobre su lado izquierdo en la jardinera que separa los carriles centrales de los laterales.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.

