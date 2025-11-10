Vuelcan dos camionetas en Periférico Norte

Fuertes daños materiales dejó el choque y volcadura de dos camionetas en el Anillo Periférico Norte y la Avenida del Sauce, por suerte en este caso no hubo personas lesionadas pese a lo aparatoso.

El hecho ocurrió a las nueve de la mañana de este domingo, inicialmente una camioneta Nissan circulaba sobre el Periférico Norte en dirección a la carretera Matehuala.

En la pendiente descendente del puente de la Avenida del Sauce, el conductor perdió el control del volante y así chocó contra el muro de contención de su lado izquierdo, desplazando algunos tramos del concreto hacia los carriles contrarios.

Justo en ese momento iba pasando por ahí una camioneta Toyota Avanza de color blanco, la cual chocó contra un pedazo de concreto y finalmente también terminó volcada en la parte ascendente del puente, obstruyendo los carriles centrales con dirección a carretera Zacatecas.

Al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente y los vehículos fueron retirados con grúa para ser depositados en una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

En este caso no se registraron personas lesionadas y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños materiales de las unidades.