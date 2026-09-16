Se cumplen 65 años de la brutal represión

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Un enfrentamiento entre soldados y policías que derivó en la más cruenta represión a los potosinos que reclamaban elecciones irregulares y que derivó en el encarcelamiento y tortura del líder civilista Salvador Nava Martínez y otros potosinos, recuerda que se tiene que aprender de la historia, pero al mismo tiempo, de que un gobierno autoritario deja abierta la puerta para la desaparición de cualquier forma de vida democrática, advirtió Salvador Nava Calvillo, hijo del extinto luchador por la democracia.

Los potosinos que participaban en la protesta justo a la hora del grito de independencia del entonces gobernador Francisco Martínez de la Vega, fueron atacados y perseguidos por el Ejército la noche del 15 de septiembre de 1961, es decir hace justo 65 años.

A la mañana siguiente, autoridades escolares reprendían a estudiantes cuyos padres determinaron no enviar a sus hijos al desfile conmemorativo del 151 aniversario del inicio de la guerra de independencia.

UNA HISTORIA DE TRES PARTES

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Salvador Nava Martínez encabezó un movimiento civilista que nació de profesionistas, empresarios y sociedad civil en 1958, cuya primera manifestación pública ocurrió el 20 de noviembre de ese año, cuando la movilización civil obligó a la salida del entonces gobernador Manuel Álvarez.

La segunda movilización ocurrió con el lanzamiento de las candidaturas a gobernador para ocupar el cargo del 26 de septiembre de 1961 al 25 de septiembre de 1967. El Partido Revolucionario Institucional lanzó como candidato a Manuel López Dávila, pero por considerarlo una imposición, derivada de los intentos de permanencia del grupo de Gonzalo N. Santos en el gobierno, grupos civiles se organizaron y acordaron la candidatura de Salvador Nava Martínez, quién para entonces ejercía el cargo de alcalde de la capital, como primero de la oposición en la historia de San Luis.

Salvador Nava Calvillo recuerda que cuando ocurrió la represión del 15 de septiembre de 1961, era el único método en que el régimen de la época sostenía como única salida.

Se remitió a historias que cuenta como vivencias personales a ese respecto, Raúl Álvarez Galindo, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, en un libro denominado "La estela de Tlatelolco", un relato histórico que cuenta los métodos para desaparecer la vida democrática.

El autor relata la historia de la represión al movimiento nacional sinarquista en León, Guanajuato; le sigue la represión en San Luis Potosí con el asesinato de personas a manos de las autoridades como argumento para reprender al movimiento democrático, aquella ocasión mediante un enfrentamiento fabricado para que fuera entre ellos un hecho de violencia que sería atribuido al movimiento navista.

El tercero de los casos es la represión de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

LA HISTORIA DE HOY Y LOS PUNTOS PELIGROSOS

Para Nava Calvillo, los escenarios de represión y restricción de la vida democrática, deben enseñar no solo a ésta sino a las futuras generaciones, que un régimen que trata de silenciar por medio del ataque directo, como el medio para determinar las cosas en el territorio, es lo que trae como consecuencia la desaparición de esos derechos de participación de los ciudadanos.

Dijo que hasta ahora se ha visto un gobierno que opera bajo la oscuridad total, con un velo sobre la transparencia del manejo de los recursos producto de los impuestos. Agregó que lo más peligroso del gobierno instalado, es el hecho de que técnicamente se apoderó del Poder Judicial a través de métodos políticos, sobre todo por el hecho de que los resultados no tienen validez, se ha perdido el estado de derecho y una de las representaciones de las garantías de los ciudadanos, afectadas por los famosos acordeones utilizados como una concesión para que los gobiernos estatales fijen el nombre e identidad de los candidatos que serían sometidos no por definición de perfiles, sino por votación popular.

Dijo que se va acumulando otro problema que causa preocupación, porque finalmente viene una elección intermedia que renovará gubernaturas, pero con un Instituto Nacional Electoral totalmente absorbido por el partido que gobierna.

LOS CACICAZGOS Y LO QUE VIENE

Salvador Nava Calvillo, por años brazo derecho de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, advierte que hay tres épocas de cacicazgos que han causado dolor en la historia de San Luis Potosí, pero que también dejan una lección.

En primer término, se remite al cacicazgo de Gonzalo N. Santos que obligó al inicio de la lucha en 1958. Le sigue la respuesta del Estado a la elección de 1961, cuyo desarrollo derivó en reclamos de los ciudadanos con derecho al voto en aquella época, y que derivó en consecuencias como la intervención militar y la detención de Salvador Nava Martínez y 10 personas más, con el fin de tratar de reprender el movimiento civilista de la época.

Hay una pausa en la elección de 1982, cuando el gobierno de Carlos Jongitud Barrios permitió una transición tersa con el triunfo de Salvador Nava Martínez en la alcaldía. Sin embargo, el tercer tiempo histórico es la última lucha de Salvador Nava Martínez tras la elección del 18 de agosto de 1991, que obligó a la transformación de la vida democrática del país y a la ciudadanización de los órganos electorales.

Para Salvador Nava Calvillo, no solo hay aprendizaje, sino métodos que la ciudadanía debe seguir con el fin de hacer valer la vida democrática.