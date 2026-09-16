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Barcelona aplasta al Racing y firma su mejor inicio histórico

El equipo de Hansi Flick goleó 7-2 con un triplete de Raphinha y mantiene paso perfecto tras siete partidos

Por EFE

Septiembre 16, 2026 04:12 p.m.
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Barcelona aplasta al Racing y firma su mejor inicio histórico
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      Barcelona, España, 16 de septiembre (EFE).- El Barcelona prolongó su arranque perfecto con una goleada de 7-2 sobre el Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, resultado que lo mantiene como líder de LaLiga y representa el mejor inicio de temporada en la historia del club.

      El conjunto dirigido por Hansi Flick suma siete victorias —seis en la Liga y una en la Champions—, con 33 goles anotados y siete recibidos.

      João Cancelo abrió el marcador al minuto ocho con un disparo desde fuera del área. Raphinha amplió la ventaja de penalti al 25, pero Maguette descontó al 30 para el equipo visitante.

      El Barcelona respondió con el autogol de Asier Villalibre al minuto 36 y el segundo tanto de Raphinha al 42. Antes del descanso, el portero del Racing detuvo un penalti cobrado por Lamine Yamal.

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      Zabiri aprovechó un error de Szczesny para colocar el 4-2 al minuto 65, aunque la reacción del Racing duró poco: Raphinha convirtió otro penalti dos minutos después y completó su triplete.

      Gabriel Jesus marcó el sexto en su primera intervención, al minuto 79, mientras que Lamine Yamal cerró la cuenta al 89 tras un pase de Karim Adeyemi.

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      La lluvia y la alerta por riesgo de inundaciones en Barcelona no impidieron la realización del encuentro, disputado ante 50 mil 568 espectadores. Joan Garcia fue sustituido al descanso por precaución, sin que el club informara inicialmente sobre alguna lesión.

      El Racing continúa sin ganar como visitante desde su regreso a Primera División, mientras que el Barcelona llegará al parón internacional con paso perfecto.

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