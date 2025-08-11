Abandonan cabeza de res en Catedral

Personas hasta ahora no identificadas dejaron una cabeza ensangrentada de res en el exterior de la Catedral, con una serie de símbolos que, según los feligreses, se relaciona con Marilyn Manson.

En tanto circulaban en redes algunas imágenes del cantante presuntamente que pasea por algunos lugares turísticos de San Luis Potosí, algún desconocido dejó en el exterior de la iglesia una tela roja brillante con algunos símbolos típicos del rock.

Personal de policía acordonó la zona para evitar el ingreso de personas o curiosos, en tanto recaban la información relacionada con la imagen.

Ese tipo de mensajes suele ser atribuido a la delincuencia organizada, pero hasta ahora se desconoce quién es el autor del mensaje, y los motivos por los que dejó la cabeza ensangrentada, frente a un templo donde ingresan familias completas, incluyendo niños.

Aunque hay personal de la Fiscalía General del Estado que embaló y trasladó el cráneo ensangrentado y todos los elementos instalados afuera de la Catedral, hasta ahora la Iglesia Católica no ha formulado denuncia por el hecho.

Trabajadores de la fiscalía acordonaron de manera momentánea el espacio donde fue dejada la cabeza ensangrentada, recabaron huellas dactilares y otro tipo de evidencias y se llevaron lo hallado a Servicios Periciales.