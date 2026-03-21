Abandono detonó plaga de barrenador en la Huasteca

El crecimiento de la plaga de gusano barrenador en la Huasteca es el resultado del abandono institucional, lo que ha generado graves afectaciones a la economía de 20 municipios y una amenaza a la seguridad alimentaria de las familias, señaló la diputada local priista Frinné Azuara Yarzábal.

Plaga de gusano barrenador en Huasteca: impacto y causas

En una iniciativa de punto de acuerdo presentada al Congreso para exigir a autoridades federales contra el "incremento descontrolado" del insecto, la legisladora indicó que esta situación "no es un accidente, sino la consecuencia directa de años de abandono" del gobierno federal.

La iniciativa indicó que la causa principal de la crisis ganadera está en el desmantelamiento presupuestal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pues en 10 años ha perdido el 10% de su presupuesto. Este año, agrega, se redujo 6% el presupuesto para labores de sanidad e inocuidad," justo en el momento de mayor emergencia".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consecuencias económicas y sociales en la Huasteca potosina

Para la diputada, la Huasteca potosina es el "epicentro del abandono", pues 20 municipios de esa región ya han presentado contagios y se corre el riesgo de que se extienda hasta la Zona Media.

También se ha paralizado la compra y venta de ganado en 15 municipios, afectando la economía regional, lo que se agrava con los pequeños productores, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables.

"Esta medida, aunque necesaria, paraliza la actividad económica de toda una región y afecta directamente a productores, transportistas, comercializadores y familias enteras que viven de esta actividad", expuso.

Por lo anterior, la legisladora propone que el Congreso potosino exhorte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al SENASICA iniciar un plan para controlar al gusano barrenador.