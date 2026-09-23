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Abren nueva Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Cualquier persona puede ingresar hasta antes de su consagración

Por Estrella Govea

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Abren nueva Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
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      El Templo de San Luis Potosí de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tendrá una jornada de puertas abiertas para todo el público del jueves 24 de septiembre al sábado 10 de octubre de 2026.

      Durante este periodo, cualquier persona, pertenezca o no a la Iglesia, podrá ingresar al inmueble para conocer sus espacios y características antes de que comience su uso exclusivamente religioso.

      Las visitas estarán disponibles durante el periodo señalado, con excepción de los domingos y del sábado 3 de octubre. El templo se encuentra en Arboledas 100, Fraccionamiento Del Parque, San Luis Potosí.

      La apertura forma parte del proceso previo a la dedicación del templo, programada para el domingo 1 de noviembre de 2026. Ese día el inmueble será consagrado para sus funciones religiosas y, a partir de entonces, el acceso estará destinado a los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

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      A diferencia de las capillas o centros de reuniones donde los miembros se congregan para sus actividades habituales, los templos son espacios destinados a ceremonias religiosas específicas. Por ello, la jornada de puertas abiertas permitirá conocer un edificio cuyo acceso cambiará una vez que sea dedicado.

      El inmueble ocupa un terreno de 1.57 hectáreas y cuenta con aproximadamente 925 metros cuadrados de construcción. Su diseño incorpora elementos de la arquitectura barroca y neoclásica característica de San Luis Potosí, además de motivos ornamentales geométricos y líneas inspiradas en tradiciones arquitectónicas de la región.

      La construcción comenzó después de la ceremonia de la palada inicial realizada el 9 de marzo de 2024, luego de que el proyecto fuera anunciado el 3 de abril de 2022. El edificio cuenta con una aguja de aproximadamente 28.80 metros de altura, un bautisterio, sala de instrucción, sala de sellamientos y salón celestial.

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