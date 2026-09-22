Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

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CIUDAD VALLES.- Jaime Martínez Pachuca dejó la Comandancia Regional de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la zona Huasteca, y en su lugar quedó al frente César Enrique Medina Bustos, proveniente de la región centro.

Martínez Pachuca permaneció siete meses en el cargo y desde la noche del domingo fue enviado al municipio de Rioverde, donde estará a cargo de la jefatura de área.

Cabe mencionar que el comandante "Pachuca", como lo conocen entre el personal operativo, llegó a Ciudad Valles en enero de 2025 y su primer encargo fue como jefe de Área Valles, teniendo como superior inmediato a Joaquín Martínez Aguilar.

A principios de diciembre de ese mismo año, Joaquín Martínez fue nombrado jefe de Operaciones y Sergio Eguía quedó al frente de la comandancia regional.

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Sin embargo, Eguía permaneció solamente dos meses en el puesto y posteriormente fue removido, por lo que en febrero de 2026 Martínez Pachuca asumió como comandante regional de la GCE en la Huasteca.

Por otro lado, César Enrique Medina Bustos dejó la ciudad de San Luis Potosí, donde se encontraba adscrito a la región Centro, para asumir la responsabilidad operativa de la corporación estatal en la Huasteca Potosina.

Medina Bustos también ha estado comisionado en otras regiones del estado, entre ellas el Altiplano. Durante su paso por esa zona trascendieron señalamientos sobre presuntos actos de corrupción; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme dichas acusaciones.

César Enrique Medina Bustos / Foto: Especial

Martínez Pachuca inició en Ciudad Valles como jefe de Área Valles y tras cambios en la estructura de mando asumió la comandancia regional en 2026. Por su parte, Medina Bustos tiene experiencia en varias regiones, incluyendo la región Centro y Altiplano, y ahora dirige la Guardia Civil en la Huasteca.