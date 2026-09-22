El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso reformar los artículos 69 y 89 de la Constitución para establecer que el titular del Ejecutivo federal comparezca ante el Congreso General para presentar su informe de gobierno anual.

Propuesta para asistencia obligatoria del presidente en informe presidencial

Dicha disposición se estableció en la Constitución de 1917, pero en el año 2008, se eliminó de la Carta Magna la obligación de que el presidente de la República en turno asista a rendir cuentas ante el Poder Legislativo, "propiciando que se realicen en espacios ajenos", señaló.

Moreira refirió que el objetivo es que "el informe presidencial deje de ser una formalidad de trámite y recupere su naturaleza republicana", y fortalezca la rendición de cuentas.

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"A más de 18 años de aquella reforma, resulta necesario evaluar si el modelo estableció realmente los objetivos que justificaron su aprobación o si, por el contrario, debilitó el control parlamentario y profundizó la desvinculación entre el Ejecutivo y el Congreso", dijo.

Detalles de la iniciativa y obligaciones para secretarías y entidades

La iniciativa propone un nuevo formato institucional que contempla la asistencia presidencial obligatoria y, concluida su presentación, realizar los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras. Posteriormente, el titular del Ejecutivo responderá, bajo protesta de decir verdad, las preguntas formuladas por dichos grupos.

En el documento se propone que la Ley del Congreso regule el formato, orden y duración de las intervenciones, garantizando en todo momento la pluralidad, la equidad y la participación de todas las fuerzas políticas.

Además, contempla reforzar la obligación de que las y los titulares de las Secretarías de Estado y de las entidades paraestatales comparezcan bajo protesta de decir verdad, estableciendo consecuencias claras por el incumplimiento injustificado de rendir cuentas.