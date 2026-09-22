logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

La iniciativa incluye respuestas del Ejecutivo a preguntas de grupos parlamentarios.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 02:35 p.m.
A
El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso reformar los artículos 69 y 89 de la Constitución para establecer que el titular del Ejecutivo federal comparezca ante el Congreso General para presentar su informe de gobierno anual.

      Propuesta para asistencia obligatoria del presidente en informe presidencial

      Dicha disposición se estableció en la Constitución de 1917, pero en el año 2008, se eliminó de la Carta Magna la obligación de que el presidente de la República en turno asista a rendir cuentas ante el Poder Legislativo, "propiciando que se realicen en espacios ajenos", señaló.

      Moreira refirió que el objetivo es que "el informe presidencial deje de ser una formalidad de trámite y recupere su naturaleza republicana", y fortalezca la rendición de cuentas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "A más de 18 años de aquella reforma, resulta necesario evaluar si el modelo estableció realmente los objetivos que justificaron su aprobación o si, por el contrario, debilitó el control parlamentario y profundizó la desvinculación entre el Ejecutivo y el Congreso", dijo.

      Detalles de la iniciativa y obligaciones para secretarías y entidades

      La iniciativa propone un nuevo formato institucional que contempla la asistencia presidencial obligatoria y, concluida su presentación, realizar los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras. Posteriormente, el titular del Ejecutivo responderá, bajo protesta de decir verdad, las preguntas formuladas por dichos grupos.

      En el documento se propone que la Ley del Congreso regule el formato, orden y duración de las intervenciones, garantizando en todo momento la pluralidad, la equidad y la participación de todas las fuerzas políticas.

      Además, contempla reforzar la obligación de que las y los titulares de las Secretarías de Estado y de las entidades paraestatales comparezcan bajo protesta de decir verdad, estableciendo consecuencias claras por el incumplimiento injustificado de rendir cuentas.

      LEA TAMBIÉN

      Prevén aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

      El Paquete Económico 2027 mantendrá impuestos estructurales sin crear nuevos gravámenes

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso
      El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

      El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

      SLP

      El Universal

      La iniciativa incluye respuestas del Ejecutivo a preguntas de grupos parlamentarios.

      Reprueba PAN acusaciones de Gallardo a la oposición
      Reprueba PAN acusaciones de Gallardo a la oposición

      Reprueba PAN acusaciones de Gallardo a la oposición

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Dahud Uresti también cuestionó los resultados de gobierno en transparencia, seguridad y salud

      Llega SLP a 2 millones 889 mil 524 habitantes: Inegi
      Llega SLP a 2 millones 889 mil 524 habitantes: Inegi

      Llega SLP a 2 millones 889 mil 524 habitantes: Inegi

      SLP

      Samuel Moreno

      La edad promedio es de 32 años y el 52.2 por ciento de la población son mujeres

      Gallardo lleva a Rioverde las cifras de su quinto informe
      Gallardo lleva a Rioverde las cifras de su quinto informe

      Gallardo lleva a Rioverde las cifras de su quinto informe

      SLP

      Redacción

      El gobernador reitero avances en programas sociales, infraestructura, salud, educación, seguridad e inversión privada