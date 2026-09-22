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Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

El documento fue distribuido a los 27 diputados. La Jucopo aún debe acordar el formato de las comparecencias con funcionarios estatales.

Por Pulso Online

Septiembre 22, 2026 04:03 p.m.
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Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre
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      La Directiva del Congreso del Estado distribuyó entre los 27 integrantes de la LXIV Legislatura el documento del quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Su análisis dará paso a la glosa, prevista del 15 al 30 de octubre, informó el presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías.

      Durante ese periodo se prevé la participación de titulares de distintas áreas del Gobierno estatal para ampliar la información y responder a los planteamientos de los legisladores. El formato de las comparecencias todavía no está definido: la Junta de Coordinación Política trabaja en un acuerdo entre los grupos parlamentarios.

      Gámez Macías dijo que se ha planteado un esquema con mayor interacción entre diputados y funcionarios, aunque cualquier cambio deberá ajustarse a la ley y contar con el consenso de las fuerzas políticas.

      El legislador asistió en representación del Congreso a la presentación del informe en Rioverde. Sobre el contenido, afirmó que observa "un cambio positivo en San Luis Potosí", pero señaló que los diputados realizarán su propio análisis y podrán solicitar información adicional a las dependencias estatales.

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