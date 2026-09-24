Anuncia Sánchez Zumaya que deja carrera por la gubernatura de SLP

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Gerardo Sánchez Zumaya anunció que no continuará con su aspiración a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo (PT). En un comunicado difundido este jueves 24 de septiembre, afirmó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión.

«Hay momentos en los que debemos hacer una pausa, valorar prioridades y atender circunstancias que exigen toda nuestra atención. Este es uno de esos momentos para mí», señaló.

Calificó su decisión como «estrictamente personal» y reconoció que no fue sencilla por el respaldo que recibió durante el desarrollo de su proyecto político.

Sánchez Zumaya agradeció a las estructuras que lo acompañaron en municipios y comunidades, así como a quienes organizaron reuniones, recorrieron calles y promovieron su aspiración. También expresó su reconocimiento al PT, a su militancia y a sus simpatizantes por la confianza depositada en él.

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En la carta dedicó buena parte de su mensaje a las personas con quienes conversó durante sus recorridos por el Altiplano, la Zona Centro, la Zona Media y la Huasteca. Dijo que esos encuentros le permitieron conocer de cerca las necesidades y aspiraciones de las distintas regiones del estado.

«Me llevo las conversaciones en las plazas, las reuniones en las comunidades, los encuentros con trabajadores, productores, comerciantes, jóvenes, mujeres, empresarios y familias enteras», expresó.

El empresario cerró el comunicado con el anuncio de que dedicará tiempo a su familia. No precisó las circunstancias que motivaron su decisión ni mencionó planes para participar en otro proyecto político rumbo a 2027.

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