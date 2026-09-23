Destaca Galindo resultados y hasta la captura de "El Chapo"

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Resultados en materia de seguridad, ante la crisis hídrica, los baches y hasta la captura del "El Chapo", presumió el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, en entrevista ofrecida a Alfonso Gutiérrez, de SDP Noticias, en el marco de una serie de entrevistas en medios nacionales sobre su próximo Segundo Informe.

En la charla ofrecida al sitio en YouTube, el alcalde potosino presumió ser el único alcalde reelecto, lo que le atribuyó a que ha resuelto temas muy importantes como la seguridad pública, ya que el sistema nacional ha reportado una baja en todos los delitos, incluido el homicidio. Indicó que la clave es la coordinación sin mezclar intereses políticos en esta materia.

Sobre la crisis hídrica que le tocó en 2023, aseveró que se logró crear una cultura del cuidado del agua en la gente para permitir ahorrar, además de perforar seis pozos y reacondicionar las presas para lograr controlar la falta del líquido.

Sobre los baches, indicó que es un tema en el que se comprometió a pavimentar un millón de metros cuadrados y ya lleva un millón 800.

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En general, Galindo presumió 400 obras y acciones en 5 años, entre las que hay festivales artísticos y culturales, así como atracción del turismo, pese a que el tema presupuestal ha sido un reto.

Sobre la nueva película de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, indicó que el guion es lo más parecido a lo que sucedió en la realidad.

Afirmó que a él como comisionado de la Policía Federal (PF) le tocó coordinar ese operativo en el que se detuvo al famoso capo, además de a otros delincuentes.

La película, dijo, hace justicia a lo que es un capítulo importante de la historia de México y de la corporación, luego de que "El Chapo" se había escapado una primera vez.

Este miércoles, el alcalde también ofrecería una entrevista a Azucena Uresti, de Radio Fórmula.